Российская делегация три года не участвовала в заседаниях сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы и два года не платила взносы. В результате чего у нее образовалась задолженность в 60 миллионов евро.

Чтобы представить, что означает эта сумма для России, можно сравнить ее, например, с суммой в 12 миллиардов рублей (167 миллионов евро), изъятых недавно только у одного полковника ФСБ. Задержат еще одного лейтенанта ФСБ и из его денег погасят долги ЕС, пустяковый вопрос. Но для руководства Евросоюза эта задолженность стала не единственной, и будем надеяться не главной, но, тем не менее, существенной причиной, по которой вопрос о возвращении российской делегации в ПАСЕ на ее условиях, скорее всего, будет решен в июне этого года.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году в связи с оккупацией Россией Крыма. Прошло пять лет. Российская оккупация Крыма продолжается, но глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявляет, что России предстоит вернуться в ПАСЕ. При этом глава германского МИДа обрадованно сообщил, что теперь "миллионы россиян могут просить защиты в Европейском суде по правам человека". И это, действительно, отрадно, вопрос лишь в том, что причина, по которой на российскую делегацию в ПАСЕ были наложены санкции, не устранена. Нет никакой информации о том, что Россия, возвращаясь в ПАСЕ, собирается по дороге положить на место похищенный Крым.

За то время, пока в отношении российской делегации в ПАСЕ действовали санкции Россия устроила бойню на Донбассе, в результате которой погибли свыше 13 тысяч граждан Украины, вмешалась в сирийскую войну на стороне диктатора Асада, что в значительной степени послужило причиной гибели нескольких сотен тысяч человек, попыталась устроить переворот и убийство премьер-министра Черногории, провокацию с попыткой подкупа вице-канцлера Австрии, организовала вмешательство в выборы президента США и референдум в Великобритании и т.д. и т.п. Все эти мелкие шалости, видимо, ничто по сравнению с 60 миллионами евро, которые Россия непременно внесет в бюджет ПАСЕ, как только вернется в эту организацию и снова получит прекрасную возможность разрушать Европу изнутри.

Новини Ухудшение в России идет по всем фронтам

Украина и страны Балтии, то есть, те, кому выпало географическое счастье жить по соседству с Россией, пытаются остановить возврат российской делегации в ПАСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин 16.05.2019 отказался в знак протеста присутствовать на совещании министров Совета Европы. Но ряд политиков Западной Европы лоббируют процесс "нормализации" отношений с Россией, заставляя вспомнить Мюнхенский сговор 1938 года.

Дональд Трамп и Владимир Путин

Если Европейский Союз в результате своей беспринципности получит хотя бы 60 миллионов евро, то руководство США готово забыть о принципах совершенно бесплатно. Дональд Трамп отказался в конце ноября 2018 года от встречи с Путиным из-за инцидента в Керченском заливе. "То, что произошло с кораблями и моряками – это была единственная причина", — пояснил Трамп. Американский президент тогда заявил, что готов встретиться с Путиным "после урегулирования этой ситуации". Прошло почти полгода, украинские моряки все еще в российской тюрьме, украинские корабли по-прежнему в России. Никакого урегулирования не произошло. И, тем не менее, Трамп заявляет о своем желании встретиться с Путиным.

Новини Зеленский как облом для России

45-й американский президент имеет репутацию мастера сделки. Какую сделку он может заключить с Путиным? "Обменять" Украину на Венесуэлу? Решить иранскую или северокорейскую проблему? Уйти из Сирии? Перестать дружить с террористами ХАМАС и Хизбалла? Ни в одной болевой точке планеты Путин не может ничего предложить Трампу. Поскольку ему либо нечего предложить, либо результаты сделки приведут для него к неприемлемым последствиям. Остается только голый пиар, картинка с крепким и долгим рукопожатием и пристальным взглядом в глаза. Путин докажет, что он член "клуба главных людей планеты", а не изгой. А Трамп еще раз подтвердит, что он выполняет свое предвыборное обещание "поладить с Путиным".

Прагматики Запада 81 год назад, договорившись с Гитлером, заложили фундамент Второй мировой войны. Сегодняшние прагматики Запада, демонстрируют мастер-класс, пытаясь заключить сделку с Путиным, и при этом бравируют тем, что отказываются от идеологизированного подхода в отношениях с Россией. Подобный прагматизм был присущ герою одного произведения Гёте, заключившего весьма выгодную сделку с дьяволом, ставкой в которой была душа. Это тот случай, когда прагматизм становится синонимом идиотизма…

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