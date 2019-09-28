Выступление с трибуны ООН 16-летней шведской школьницы и экологической активистки Греты Тунберг раскололо мировое общественное мнение. Никаких новых, неизвестных науке и общественности фактов Грета Тунберг мировым лидерам не сообщила. Те, кто не верил в роль человеческого фактора в глобальном потеплении, после ее выступления скорее всего тоже не уверовали, а сторонники "зеленых" взглядов не получили от этой девушки новых аргументов в их защиту. Фурор произвела сама личность Греты Тунберг и экспрессия ее выступления. И общественная дискуссия была тут же загнана в русло обсуждения ее персоны, а не самой по себе проблемы изменения климата, сохранения биологического разнообразия и в целом выживания человечества.

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"Климатическая истерия не связана с наукой, — объяснил в эфире телеканала Fox News сотрудник издания The Daily Wire Майкл Ноулз. — Если бы речь шла о науке, о климате бы говорили ученые, а не политики и психически больной шведский ребенок, которого эксплуатируют родители и левые интернационалисты. Она психически больна. У нее аутизм. У нее обсессивно-компульсивное расстройство. У нее селективный мутизм. У нее была депрессия". Конец цитаты.

Атака Fox News на Грету Тунберг была системной и последовательной. Телеведущая Лора Ингрэм сравнила ситуацию с Тунберг с фильмом ужасов "Дети кукурузы", где дети убивают взрослых. Это фильм был снят по одноименному рассказу Cтивена Кинга. "Я не могу дождаться от Кинга сиквела "Дети климата", — съязвила ведущая.

Сотрудник The Daily Wire Майкл Ноулз – нравственный идиот. Это не медицинский, а этический термин. Означает, что человек не способен отличать добро от зла, и поэтому в качестве аргументов апеллирует к личности оппонента. В моей юности такой подлый прием называли "бить не по тезису, а по фейсу". У Жванецкого в миниатюре "Стиль спора" этот прием иллюстрировался, в том числе, так: "Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным".

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Кроме того, Майкл Ноулз и его многочисленные сторонники из числа любителей копаться в истории болезни оппонентов, вероятно, не в курсе, сколько великих людей страдали не отклонениями от нормы (а у Греты Тунберг именно отклонения от нормы, а не болезнь), а серьезными психическими заболеваниями. Джон Нэш – гениальный математик, лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года – страдал тяжелой формой шизофрении, галлюцинациями. Эрнест Хемингуэй – глубокие депрессии, умственное расстройство, лечился электрошоком, покончил самоубийством. Ван Гог – галлюцинации, тяжелое психическое расстройство, вошедшее в психиатрию как "синдром Ван-Гога", итог - самоубийство. Современники Исаака Ньютона и Авраама Линкольна описывали их поведение так, что нынешние психиатры наверняка поставили бы им намного более тяжелый диагноз, чем шведской экоактивистке. А уж в облике, образе жизни и поведении Махатмы Ганди любители ссылаться на психические отклонения оппонентов нашли бы богатейшую почву для признания его невменяемым. Полный список актеров с мировым именем, мыслителей и политиков, страдающих тяжелыми расстройствами психики, потребует большой статьи журнального формата…

Новини Смертельная принципиальность

Грета Тунберг своим выступлением невольно обнажила глубокий раскол современного мира сразу по нескольким основаниям.

На тех, кто является сторонником "нормы", понимая под ней, как правило, себя, а всех остальных считает правильным ограничить в правах в той или иной степени - и тех, кто полагает, что любой человек имеет равное право на суждение. В обеих сторонах этого раскола есть крайности, но у защитников психической "нормальности" неприятное впечатление оставляет их совпадение с советской практикой борьбы с инакомыслием методами карательной психиатрии.

На людей, страдающих "ювенальной ксенофобией", убежденных, что дело молодых - учиться и слушаться старших, а решать судьбы планеты должны умудренные опытом мужи - и тех, кто считает, что миру нужны перемены, и их сможет сделать молодежь. Как правило, эта "ювенальная ксенофобия" сопряжена с мужским шовинизмом, сторонники которого в глубине души убеждены, что трибуна ООН - не место для женщины, но поскольку сегодня вот так прямо говорить уже неприлично, они ищут способы выразить свой мужской шовинизм в отношении Греты Тунберг ссылками на ее юный возраст или психические отклонения.

В политической плоскости раскол на "гретофобов" и "гретофилов" практически полностью воспроизводит разделение на "правых" и "левых". Не случайно так получилось, что среди мировых лидеров главным, и, похоже, единственным оппонентом Греты Тунберг стал Дональд Трамп, который саркастически написал о ней в своем твиттере, назвав ее "счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее", и ехидно добавил: "Так приятно это видеть". Шведская школьница ответила президенту США асимметрично, изменив профиль своей страницы в соцсетях и включив туда высказывание Трампа…

Это состязание: Дональд Трамп vs Грета Тунберг - вполне может воплотится в борьбу за Нобелевскую премию мира, на которую они оба уже номинированы.

Кандидатуру Греты на Нобелевскую премию выдвинули шведские депутаты Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, их также поддержали депутаты норвежского стортинга Фредди Андре Овстегорд, Мона Фагерос и Ларс Халтбреккен из оппозиционной Социалистической левой партии.

Новини Раскол России

Как объявил президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за урегулирование ситуации на Корейском полуострове. И Трамп сказал, что он этой премии достоин. Правда, Синдзо Абэ пока не признается, молчит, как партизан. Если бы из трехсот номинантов на Нобелевскую премию 2019 года остались только эти двое, то премию наверняка получила бы Тунберг.

Трамп по факту является мировым лидером всех "правых", если и не на всей планете, то "правых" Запада точно. Грета Тунберг явочным порядком стала мировым лидером западных "левых", фактически символом современной "левой" идеи, возможно, временным лидером. С ее политкорректностью, защитой слабых и угнетенных, включая защиту прав животных и охрану окружающей среды.

И в этой связи важно понять тех, кого она и вся эта "левая" идея безумно раздражает. А в моей стране, в России, она безумно раздражает подавляющее большинство вполне нормальных, умных и порядочных людей. Я имею в виду не тех, кто предлагает шведскую школьницу принудительно лечить, а ее родителей лишить родительских прав – резоны этих людей очевидны и не слишком интересны. И не тех, кто считает, что идеи защиты окружающей среды на трибуне ООН должен был защищать непременно пожилой ученый муж. Эти люди не читали сказку Андерсена "Платье короля" или забыли, что точку в этой истории поставил именно ребенок, а не взрослые.

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Уязвимость "левой" идеи, рупором которой в данный момент стала Грета Тунберг, состоит в том же, почему в той же России сегодня отторгаются идеи европейских "левых", а в странах "третьего мира" их воспринимают в лучшем случае как "полезных идиотов". Когда девушка, родившаяся и выросшая в Швеции, в одной из самых благополучных стран планеты, да к тому же в весьма обеспеченной семье, бросает в лицо мировым лидерам: "своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство" - в этот момент люди в России, в Украине, в Сирии испытывают некоторый дискомфорт и некоторую неловкость. Я имею в виду все тех же нормальных людей с демократическими взглядами, с эмпатией и гуманизмом. Тех, которые идеалы и принципы Греты Тунберг разделяют, но сами находятся в принципиально иной ситуации, чем она.

Это тот самый классический случай, когда у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то щи жидкие. И вполне справедливое требование шведской школьницы перестать говорить только о деньгах и приостановить экономический рост, а также сократить потребление, может вызвать отторжение в странах, где людям элементарно не хватает денег на жизнь, а экономический рост является способом сохранить страну, как, например, в случае Украины.

Разделение политиков на "правых" и "левых" не совпадает с размежеванием добра и зла. Просто в настоящий момент в мире общий кризис политики и политиков. И то, что флагманом "правого" фланга стал Дональд Трамп, а флагманом "левого" фланга, пусть и временным – Грета Тунберг – это проявление этого кризиса. Далеко не первого и не последнего в истории человечества.

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