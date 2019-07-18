208 на 69: у Мінську домовилися про обмін полоненими. Всі подробиці

У четвер, 18 липня, у Мінську на переговорах сторони домовилися про обмін полонених за схемою 208 на 69.

Про це на брифінгу 18 липня заявив представник України у робочій підгрупі з політичних питань у тристоронній контактній групи Роман Безсмертний.

"Найважливіше: досягнуто домовленості про початок процедури обміну військовополоненими, незаконно утримуваними, засудженими особами у співвідношенні 208 на 69", – зазначив він.

Безсмертний наголосив, що українська сторона була готова почати цю процедуру ще вчора, 17 липня, але проти виступила Росія.

"Це було підтримано навіть представниками з ОРДЛО. Але цьому заперечив Кремль, представники Москви. Тому врешті-решт домовилися проводити процедуру правової чистки", – повідомив він.

В результаті обміну терористи мають відпустити 69 українців, в обмін вони отримають 208 осіб. За словами Безсмертного, до цих 208 і 69 відносяться особи "з різною категорією правового очищення". Також він наголосив, що при цьому обміні полоненими Росія не віддасть українських моряків.

"Десь це буде кілька днів, десь кілька місяців, але цю процедура запущено", – акцентував Безсмертний.

Крім того представник України в ТКГ в Мінську розкрив деталі анонсованого безстрокового перемир'я на Донбасі 21 липня.

"Вперше в документі зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. Наступне, передбачена відповідальність осіб за відкриття вогню. А також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню. Тобто сторони публічно беруть на себе зобов'язання не вести вогонь протягом невизначеного періоду", - пояснив він.

За його словами, українська сторона сподівається, що термін припинення вогню буде "максимальним або назавжди", щоб можна було виконати необхідні роботи, зокрема по ремонту моста на КПВВ Станиця Луганська.

Також Безсмертний додав, що сторони домовилися почати роботи по організації розведення військ на інших ділянках, про які було домовлено ще в 2016 році. Це стосується населених пунктів Золоте і Петровське. Крім цього, було погоджено припинення подальшого мінування територій навколо них.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував ідею лідера України Володимира Зеленського по повний обмін утримуваних осіб. У Кремлі вважають, що розуміння формату "всіх на всіх" у сторін різне і потрібно дати експертну оцінку.

При цьому Москва вважає важливими досягнуті в Мінську домовленості щодо Донбасу такі як, річне перемир'я, підготовка великого обміну полоненими і ремонт моста в Станиці Луганській.

У блозі OBOZREVATEL військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов сказав: "Російська Федерація не підтверджує списки – хто утримується у них. Насправді, це ключова частина проблеми. Далі – список далеко не повний. Нам необхідна видача не тільки військових, а й цивільних заручників, яких захопили російські спецслужби. Тобто це не "всі на всі" – це 69 на 208. Повністю проблему полонених це не вирішує". Він також пояснив, чому в списку відсутні імена 24 полонених українських моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін прокоментував запрошення глави України Володимира Зеленського на переговори у Мінську за участі лідерів Німеччини, США, Франції і Великобританії.

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