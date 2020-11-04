2024 рік може стати останнім для МКС в тому вигляді, який ми знаємо зараз. По крайній мірі, для цього року передбачено фінансування станції, але вже зараз зрозуміло, що незважаючи на можливість продовження її життя ще на 4 роки, питання про призначення цього космічного об'єкта задається все частіше і позитивна відповідь на нього знаходиться все важче.

Справа в тому, що частина донорів проекту, США, Японія і Європейське космічне агентство, мають власні космічні програми, не пов'язані з МКС. Так, ці три країни домовилися про спільне освоєння Місяця і в цьому проекті передбачена космічна станція саме у Місяця.

Через 3 роки до місяця вирушить сервісний модуль "Шлюз", який матиме все необхідне для приєднання до нього потрібної кількості модулів, які дадуть проміжну базу між Місяцем і Землею. А на поверхні Місяця передбачається побудувати щось на зразок селища.

Найближчим часом на орбіті Землі може з'явитися космічна станція Китаю, оскільки він вже запускав два прототипи модулів, які можуть стати ядром станції. А крім того, через пару років, починає свою пілотовану програму Індія, яка теж має плани побудувати свій форпост на орбіті Землі.

Ну а МКС втрачає свою привабливість. Справді, станція знаходиться на орбіті вже 20 років і за цей час, багато її частин морально застаріли. Більш того, на російській стороні станції, обладнання вже просто почало входити з ладу, наражаючи на небезпеку мешканців станції.

Але поки вона на орбіті, американська компанія Axiom Space з Х'юстона, планує почати стикувати до неї модулі, які будуть здатні приймати не тільки екіпажі наукових, дослідницьких місій, а й космічних туристів. Ці модулі повинні дати можливість туристам отримати максимум комфорту на орбіті. А після прийняття рішення про ліквідацію станції, Axiom Space планує відокремити свої модулі від станції і продовжити збирати її з власних модулів.

Між іншим, компанія має вже не просто декларацію про спільні дії з компанією Ілона Маска, яка забезпечить як висновок модулів на орбіту, так і транспортне сполучення силами SpaceX Crew Dragon, а й перший реальний контракт.

Загалом, бабуся МКС, поступово виробляє свої ресурси, а російські модулі почали відверто сипатися, з технічної точки зору. Ну і що найцікавіше, всі зазначені вище плани по створенню в космосі форпостів, вже не враховують "Роскосмос" як окремого гравця або партнера по якомусь альянсу.

Звідси випливає, що напис на одному з пам'ятників Гагаріна в РФ: "Юра, ми все прос*али!", поступово стає реальністю, а через чотири роки, може стати об'єктивною реальністю. По крайній мере, все до цього йде.

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