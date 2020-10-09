2020 рік побив рекорд за кількістю кліматичних катастроф – Bloomberg

Кількість циклонів, пожеж і природних катастроф за перші дев'ять місяців 2020 року виявився таким ж, як за цілий рік у 2011-му і 2017-му, зробивши цей рік рекордсменом.

Незважаючи на те, що до кінця 2020 року ще цілий квартал, шторми, пожежі, посухи, тільки з бюджету США витягли 50 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg, уточнюючи, що з початку 2020 року лише в США відбулося 16 стихійних лих (щоб подивитися інфографіку, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас кожне з них завдало збитків на суму понад 1 мільярд доларів США. Для порівняння в 2011 і в 2017 роках відбулася така кількість катастроф за всі 12 місяців, а не за три перші квартали, як у 2020-му.

Видання пише, що, згідно з прогнозами, наступний шторм наближатиметься до узбережжя Луїзіани, що вимагатиме від нього пройти через теплі води Мексиканської затоки.

Пожежі в Каліфорнії в серпні стали найбільшою зареєстрованою "гігантською пожежею", яка охопила понад мільйон із 4 з гаком мільйонів акрів у штаті.

Крім того, до кінця вересня близько 43% континентальної частини США зіткнулися з посухою, особливо на північному сході й заході. Це природне лихо стало найбільшим із вересня 2013 року.

З початку року в США відбулося 16 стихійних лих bloomberg.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені озвучили прогноз на 2020 рік, назвавши його найспекотнішим в історії.