"200 тисяч загиблих на Донбасі!" Пропагандистка Путіна зганьбилася через вибори в Україні

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що на Донбасі за час війни нібито загинули 200 тисяч людей.

За її фейковою статистикою, всіх їх включили у виборчі списки. Неперевіреними даними рупор Кремля зганьбилася в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Те, що ви російських спостерігачів не пускаєте — це законно? Незаконно! Те, що у вас у списках виборців Захарченко і Янукович — це законно? Ні, це незаконно! Те, що у вас 200 тисяч загиблих на Донбасі будуть ніби обирати президента — це законно?!" — скипіла Скабєєва.

Озвучені нею цифри вельми здивували українського громадського діяча Вадима Трюхана, і він перепитав у пропагандистки, чи впевнена вона в тому, що сказала. Після цього вона поспішила виправдати власну дурість, але продовжила сипати нападками на адресу України.

"Померлих за величезний часовий період! І кожен внесений до виборчих списків! Це законно?! Ні, це фальсифікації", — не вгамовувалася одіозна Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена. Вона додала, що приблизно знає, як стабілізувати ситуацію в Україні, і з задоволенням би спробувала.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому назвалася кандидатом у президенти України. У ньому поплічниця путінського режиму, крім усього, показала абсолютну нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!