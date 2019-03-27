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"200 тисяч загиблих на Донбасі!" Пропагандистка Путіна зганьбилася через вибори в Україні

3.5тЧитати матеріал російською

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що на Донбасі за час війни нібито загинули 200 тисяч людей.

За її фейковою статистикою, всіх їх включили у виборчі списки. Неперевіреними даними рупор Кремля зганьбилася в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Те, що ви російських спостерігачів не пускаєте — це законно? Незаконно! Те, що у вас у списках виборців Захарченко і Янукович — це законно? Ні, це незаконно! Те, що у вас 200 тисяч загиблих на Донбасі будуть ніби обирати президента — це законно?!" — скипіла Скабєєва.

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Озвучені нею цифри вельми здивували українського громадського діяча Вадима Трюхана, і він перепитав у пропагандистки, чи впевнена вона в тому, що сказала. Після цього вона поспішила виправдати власну дурість, але продовжила сипати нападками на адресу України.

"Померлих за величезний часовий період! І кожен внесений до виборчих списків! Це законно?! Ні, це фальсифікації", — не вгамовувалася одіозна Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена. Вона додала, що приблизно знає, як стабілізувати ситуацію в Україні, і з задоволенням би спробувала.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому назвалася кандидатом у президенти України. У ньому поплічниця путінського режиму, крім усього, показала абсолютну нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Вадим Трюхан
Місце
Росія
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Закон на территории оккупантов фашистов бандер не работает, здесь зверинные законы...)))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нехорошо слушать вражьи голоса. Сепаратизмом попахивает
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Сливной бачок продолжает сливать!
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