2-місячний малюк дивом вижив: у Німеччині на вокзалі влаштували криваву різанину

У Німеччині чоловік із ножем накинувся на людей на вокзалі міста Ізерлон.

Як повідомляє Bild, у результаті інциденту загинули дві людини, чоловік і жінка. Причому, в момент нападу на руках у жінки була двомісячна дитина, але їй вдалося вижити.

Злочинець навіть не намагався чинити опір після скоєння подвійного вбивства. Він просто сів на землю і чекав прибуття правоохоронців.

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Пізніше з'ясувалося, що причиною стали ревнощі. Зловмисником виявився колишній чоловік убитої жінки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня у трьох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

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