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Дмитро Орєшкін
Дмитро Орєшкін
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Назарбаєва поставили перед вибором

4.3тЧитати матеріал російською

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження в якості президента. У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану", - пояснив він своє рішення.

Своєю думкою про те, що стоїть за цим вчинком, з OBOZREVATEL поділився російський політолог Дмитро Орєшкін.

Я думаю, він розумна людина, він розумів, що в 90 років важко керувати такою країною як Казахстан. Так що, напевно, він готував якогось наступника, який не буде його занадто сильно зачіпати.

У всякому разі, він досить мужня людина, на відміну від Володимира Володимировича Путіна, він може дозволити собі ризикнути, тому що для нього це важливо. У нього є якісь уявлення про те, яким він хоче залишитися в народній пам'яті.

Єльцин свого часу теж так ризикнув.

Це важко для владної людини – позбутися всіх цих інструментів влади. Ти відчуваєш себе голим і беззахисним.

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Але я не думаю, що справа в тому, що хтось Назарбаєва змусив, хоча, не виключений і такий варіант. Це для нього вкрай несприятливо, але не думаю, що він це прогледів. Швидше, ми можемо очікувати, що все-таки це якась домовленість. І в цьому сенсі Назарбаєв підстелив собі досить товстий шар соломки, щоб дожити до кінця без проблем.

Але оскільки ми з вами практично нічого не знаємо, теоретично залишається варіант, що його якимось чином поставили перед необхідністю і зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися.

У будь-якому випадку, це краще, ніж те, що сталося в Туркменії і в Узбекистані, коли зміна влади відбувається тільки після смерті першої особи.

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Автор
Дмитро ОрєшкінДмитро Орєшкін
Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры берите пример, как не просрать страну, и жить в мире народами. Хотя для тварей бандер это пустой звук, эти гниды бандеры научены геноцидам миллионов людей истреблять...
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