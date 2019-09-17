Вкратце о том, что произошло в Саудовской Аравии: "неустановленной группе лиц" удалось атаковать критический элемент нефтяной инфраструктуры, газонефтесепарационную установку в Абкайке. Саму нефть добывают в разных местах, но потом доставляют в одно место, чтобы привести ее в товарный вид - удалить из нее попутный газ и сероводрод. То есть добыча добычей, но вот без такой сепарации нефть для поставки на рынок непригодна.

На газонефтесепарационный завод в Абкайке давно покушались, но нынешняя атака исключительно профессионально спланирована и осуществлена - отсюда подозрения, что за этим напрямую стоит Иран. Потеря пикового объема поставок нефти на мировой рынок - крупнейшая в истории.

По поводу последствий вопроса тут два:

1) Краткосрочные последствия - насколько все быстро починят. Тут все может быть не так катастрофично и ситуация может быстро разрешиться, если быстро устранят проблемы, то пока на рынке физической нефти достаточно.

2) Долгосрочные последствия: если сауды и США официально назначат Иран виновным, то может быть военная эскалация, что, конечно же, очень сильно скажется на мировых нефтяных ценах - на какой-то период мы можем увидеть и $100 за баррель, и больше. Текущий взлет нефтяных цен скорее закладывает в них угрозу разрастания конфликта, потому что обвинения в адрес Ирана серьезные и удар нанесен болезненный, саудам и мировому нефтяному рынку продемонстрировали их глубокую уязвимость.

Тем не менее, чем выше сейчас будет взлет цен, тем сильнее будущее их падение: рост нефтяных котировок ухудшит и без того не блестящие перспективы мировой экономики, а американским сланцевым производителям $100 за баррель - это как манна небесная, так что по завершении очередного витка напряженности на Ближнем Востоке обвал цен будет еще более внушительным, чем могло бы быть в нормальных обстоятельствах.

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