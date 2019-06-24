Я прожил в Грузии несколько лет при Саакашвили, видел его реформы, его плюсы и минусы. Потом видел невероятную агрессию и ненависть к нему и восторженную встречу новой власти.

Теперь Грузия живёт при этой новой власти и не мне судить, хорошо ли живёт. Кого выбрали - того выбрали. Искренне желаю грузинам счастья при Иванишвили и, судя по всему, это счастье есть - ведь не может народ раз за разом выбирать ненавистную власть, ведь Грузия не Россия - грузинский народ никто не заставляет голосовать за одного и того же кандидата.

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Значит, при Иванишвили людям хорошо. Это подтверждает и избрание президентом г-жи Зурабишвили, а она человек Иванишвили, не так ли? (только не говорите, что не так). То есть, грузины показали, что хотят больше Иванишвили в своей жизни, даже под другой фамилией. Так что, видимо, Грузия сейчас живёт счастливо, у неё мудрые лидеры, которые ведут страну к счастью и процветанию.

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Еще раз - учитывая, что грузины выбирают именно ЭТУ власть и при ней живут - я делаю именно такой вывод.

А поскольку народ живёт при власти Иванишвили радостно и счастливо, то и вмешиваться в грузинскую политику не следует, что я и не делаю.

Однако, события последних дней с православным коммунистом и запретом авиасообщения, всё же заставляют меня дать вашей счастливой стране один совет.

Есть такая замечательная украинская политолог(эсса) Олеся Яхно. Так вот, в сегодняшней статье в одном из изданий, она, характеризуя реванш пророссийских сил в Украине, написала такую фразу: "Они стараются построить Россию внутри Украины" .

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Так вот, я смело могу поздравить Грузию, что Россия внутри Грузии давно построена. Российские телеканалы, на которые официально можно подписаться и, на одном из которых этот православный коммунист прямо сейчас объяснял, что грузины хотели убить всю российскую делегацию; российские туристы - "заходи, дорогой, гостем будешь!" - всё это грузины объясняет нехитрой сентенцией: "Да, агрессия была! Да, мы все помним. Но что нам делать? Рядом Турция, Армения - от них туристов почти нет. Остаётся Россия - они нужны нам, иначе мы от голода умрём! Но мы берём их деньги и тратим на поход а НАТО! И, в конце концов, мы же не установили дипотношения!"

Так вот, я хочу вам сообщить, что все вы живы только потому, что вас, пока, не убил товарищ Путин. Но, если он захочет, то вы все будете мертвы. Он просто еще не определился - 1. Наказать окончательно Грузию за ту самую революцию Роз - такого г-н Путин не прощает и 2 - не попасть под новые санкции, на которые ему, впрочем, плевать - нефть и газ есть.

И кстати, если он решит, что грузинам надо умереть, то убивать их будут те, кто сейчас турист в Тбилиси и Батуми. И среди тех, кто изучает сейчас нюансы вкуса лобио в ресторанах Тбилиси и Батуми, несомненно сидят те, кто в 2008 году убивал грузин при бомбардировках. Вы скажете, что там их нет. Может и так, но вы за 7 лет так и не удосужились выяснить имена преступников, вас убивавших, в то время, как, к примеру, Украина знает всех подонков, убивавших её граждан поимённо и объявляет их в розыск, обращаясь в международные суды - ведь государство только планирует агрессию, а убивают весьма конкретные люди. Но, видимо, всепрощение - это ваш девиз. Особое грузинское Христианство в действии, так сказать.

Однако, пока г-н Путин определяет, жить ли грузинам стратегически, он объясняет вам, кто в вашей стране хозяин уже сейчас. Он объявляет авиаблокаду и, майн готт, что же мы видим: грузинское руководство начинает истошно вопить, что руссо-туристо ничего не угрожает, так что, ждём вас друзья!

Но, в переводе на русский язык, это означает признание в том, что за 7 лет! новая власть так и не поняла и не придумала, что будет делать Грузия, если Путин лишит их руссо-туристо. Понимаю, что это не просто, но Украина, к примеру, практически полностью прекратила торговлю с Россией но увеличила торговлю с Европой на 46%. Что бы сейчас не предпринимал Путин, кроме прямой бомбардировки Киева, он ничего с Украиной сделать не может. В отличие от Грузии, где простая отмена авиасообщения может привести к краху туристической отрасти и обнищанию целого слоя людей, которые кормятся от руссо-туристо.

Так вот, построить Россию внутри Грузии - это означает зависеть от соседа агрессора в ключевых вопросах, не построить альтернативу и позволять врагу определять собственную жизнь. Построить Россию внутри Грузии - это считать произошедшее тем, что само рассосётся и не собрать Совет Национальной Безопасности, чтобы оценить блокаду и наметить выход из неё, а такой Совет в Грузии есть. В общем, вам, грузинам, всё это удалось.

Теперь о том. что не надо делать.

1. Объяснять мне, что я неправ, и, на самом деле, всё наоборот - мне это без разницы - живите, как хотите.

2. Объяснять, что Саакашвили был подонком и его свергли правильно. Ради бога, это как в России сейчас во всех бедах клянут Ельцина - хотя, успехов вам и в этом деле. Это хорошее занятие, когда

имеешь кусочек от нынешней власти.

3. Стоять в храме и молить бога, что бы Путин разрешил самолёты - успехов вам и в этом богоугодном деле, хотя замечено, что в этом вопросе бог пасует.

А вот что надо делать, и всё это в одном пункте: спросить у власти, с которой вы счастливо и беззаботно живёте, почему она за много лет, без всякого проклятого Саакашвили, не сняла Грузию с русской туристической иглы.

Вот, собственно, и всё.

Почему я всё это написал? Потому, что в Грузии живёт пара друзей, который я уважаю и мне хотелось бы, чтобы они жили лучше.

А напоследок я расскажу один грузинский анекдот, который знают грузины, но я его переделал, чтобы он был цензурный.

"2020 год. На улицах Тбилиси русские танки, над парламентом русский флаг. Хинкальная, за столом русский солдат с автоматом, его обслуживает грузин в чохе и с кинжалом. Хинкали он уже подал и теперь натирает до блеска сапог солдата.

- А ты почему так вырядился, почему кинжал - он ведь мешает мне сапог чистить? - спрашивает русский солдат, наливая вино.

На что Грузин, с достоинством отвечает: -А это если кто меня оскорбит, то я его зарежу!"

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