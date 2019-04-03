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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Президент сидит на двух стульях. Долго ли усидит?

4.2тЧитати матеріал російською

Хочу вас развлечь. Все, конечно, знают о существовании Союзного государства Россия-Беларусь. Но вряд ли кто задумывается, как оно живёт. Не по отдельности, а вместе.

Что делают?

Что-то мы слышим об этой жизни. Слышим о тяжёлых переговорах между Путиным и Лукашенко по поводу газа и интеграции. Лукашенко после переговоров заявляет, что мы, конечно, за углубление интеграции, но "нас не поглотят!". Кремль в лице Медведева, если не ошибаюсь, показывает Лукашенко интеграционные бумаги, им ЖЕ ранее подписанные и прямо спрашивает – ну, и где интеграция?

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Кто, если не Путин?

Всё это понятно, это жизнь. Лукашенко, который при власти с 90-х, давно понял, что Россия его сожрёт и сопротивляется, как может – пытается сидеть на двух стульях. В аэропорту Минска на каждом углу надписи на китайском – Лукашенко привечает китайцев, ищет экономическую альтернативу Москве. Москва напряжена – Лукашенко так и не признал аннексию Крыма, в Батьке нет чёткой антиукраинской позиции.

Но этого вы ничего не найдёте в СМИ Союзного государства – а оказывается, они есть. Зайдите на сайты "Союзное государство", "Информационно-аналитический портал Союзного государства" или интернет газеты "Союзное Вече". Там прекрасные заголовки, типа "Лукашенко и Путин поздравили друг друга с днём единения народов", или "Судьба у наших стран – жить вместе". Такая вот прекрасная мыльная опера.

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Путин больше не будет участвовать в выборах

Проза жизни немного другая – Россия выдаёт Белоруси новый кредит в 600 миллионов долларов. Но Минск, получив эти деньги, сразу отдаст их обратно Москве, в погашение старого же российского долга.

Как пишут "Вот и всё, что вам нужно знать о Союзном государстве Россия-Белорусь". Не про идею жить вместе, что прекрасно, а про экономику этого государства, когда одна часть берёт новый долг, чтобы погасить старый долг перед другой частью. Но всего этого на прекрасных сказочных сайтах Союзного государства вы не найдёте.

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Наступил момент истины: Россия догнивает свой имперский срок

Конечно, Белорусь – не Россия – нет ни газа, ни нефти. Но был миф о какой-то постсоветской прекрасной экономике, которую спас Лукашенко. Но всё рухнуло после знаменитого видео из коровника, когда Лукашенко смотрит на несчастных грязных коров, стоящих в дерьме, кричит, что это "Освенцим" и требует "Под нож!". При этом, непонятно – коров пустить под нож, или руководство этого колхоза.

Конечно, принято говорить, что во всём виноват Путин, но не верится, что он экономически чморит Белорусь, что не даёт ей развиваться. Напротив, Россия вбухивает миллиарды в социалистическую экономику "союзника". В ответ Белорусь берёт новые 600 миллионов, чтобы погасить старые, устраивает "Освенцим" для коров, а Лукашенко кричит, что "нас не поглотить".

Батько сидит на двух стульях. Долго ли усидит?

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Автор
Матвій ГанапольськийМатвій Ганапольський
Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Периодически, раз в два года бываю в одном из крупных, "зажиточных", не областных городов Беларуси. Последний раз был в феврале. В сравнении с предыдущим приездом - все намного "грустнее", лоск от бацькиных "дожинок" (вкидывают деньги в один город, нагоняют строителей со всей страны и вылизывают город до блеску котячьего) сошел, основные дороги в городе не лучше украинских, внутридворовые - в "хлам", а таких "нарядных" подъездов, со спаленными спичьками и графити, у нас не видел с 90-х. Народ настороженный, угрюменький, зарплаты на уровне украинских, продукты дороже, промышленные товары дороже НА МНОГО ...белорусский слышал только на вокзале и то после объявления на русском - Цягнык прыбывуае...
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Схоже що Ганапольський написав не тільки про бацька.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Пан ГАНАПОЛЬСКИЙ меняй пластинку. нашего нового президента, которого мы не сомневаюсь выберем, больше интересуют дела в своей стране в Украине. Как у нас люди живут и шо сделать, шоб они лучше жили. (кстати такая постановка вопроса нашим гражданам важнее,) тогда и другие к нам подтянутся.. А Шо там в нашей соседней Беларуссии, во всяком случае не хуже, а може даже и лучше чем у нас.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Гарев Игорь,дык пиздуйте на ПМЖ у Беларусь, таварысчь.Здесь лукашенков не будет.
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