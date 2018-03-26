17 годин у небі: здійснено перший в історії безпосадковий переліт

Лайнер авіакомпанії Qantas Airlines здійснив перший безпосадковий рейс між Австралією і Британією і успішно приземлився в лондонському аеропорту Хітроу.

Він подолав 14 498 кілометрів приблизно за 17 годин, передає ВВС.

Авіакомпанія використовувала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який витрачає вдвічі менше палива, ніж Boeing 747. Переліт - частина амбітного плану Qantas ввести наддовгі рейси в свій розклад. Глава Qantas Алан Джойс назвав новий рейс переломним.

Виступаючи перед першим польотом, він нагадав, що найперші рейси Qantas між Австралією і Британією - їх називали kangaroo route ( "шлях кенгуру") - займали чотири дні і включали в себе сім зупинок.

Літак з 200 пасажирами і 16 членами команди на борту вилетів з Перта о 18:49 за місцевим часом у суботу, 24 березня.

Щоб зробити такий довгий переліт більш комфортним, у літаку забезпечується покращена якість повітря і низький рівень шуму в кабіні.

З'явилися перші фото перед польотом.

Деякі з пасажирів погодилися поділитися даними про свій сон і самопочуття під час перельоту з дослідниками з Університету Сіднея.

На них надягли спеціальні пристрої, які, серед іншого, фіксували їх психологічний стан, особливості харчування і рівень насичення організму водою.

У Британії деякі фанати авіації з ранку відстежували маршрут літака і з нетерпінням чекали приземлення.

В Австралії також не приховували емоцій.

При цьому пасажири, які прилетіли першим рейсом, публікували знімки, як їх зустрічали в аеропорту Хітроу.

Новий рейс Перт-Лондон приблизно на три години швидше, ніж інші перельоти, які включають в себе зупинки на Близькому Сході для дозаправки або заміни літака.

Цей переліт - другий у світі за довжиною після рейсу авіакомпанії Qatar Airways з Дохи в Окленд (14 529 км), свідчать дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

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