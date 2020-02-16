15 років жив у лісі: спливла історія коменданта Освенціма, якого "здав" колега

У мережі з'явилася історія про коменданта нацистського концтабору Освенцім Ріхарда Баєра, який після закінчення Другої світової війни 15 років переховувався у лісі і навіть змінив ім'я.

Чоловік відзначився особливою жорстокістю щодо ув'язнених. Його історію опублікувало видання "Аргументы и факты".

Так, у 1945 році Баєр отримав перелом ноги і був госпіталізований. Саме в лікарні його "застала" капітуляція Німеччини. Чоловік негайно втік із закладу та з дружиною попрямував на південь країни. Дорогою його двічі затримували солдати США, але йому завжди щастило. У грудні 1945 року Баєр переїхав до Гамбурга, де купив на чорному ринку паспорт на ім'я Карла Нойманна.

Комендант Освенціма переховувався в лісі 15 років, але його "здав" колега

Незабаром він став лісником. Його влаштовувала і зарплата, і можливість бути непоміченим, адже йому всюди ввижалися ізраїльські спецназівці або російські снайпери. Довго час вважалося, що колишній комендант концтабору помер, але у 1955 році його почали шукати. І раптово з'ясувалося, що жодних записів про смерть Баєра не було.

У 1960 році газети Німеччини опублікували фото чоловіка в формі СС, і в поліцію звернувся співробітник лісництва, який деякий час перебував у Освенцімі і дивом вижив. Той розповів, хто ж насправді Нойманн. Після цього колишнього коменданта зловили і помістили у в'язницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося зворушливе фото найменшого в'язня Бухенвальда (нацистського концентраційного табору в Німеччині), який вижив, чотирирічного польського єврея Джозефа Шлайфстайна.

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