Речь Гарри Каспарова на международной конференции Дня черной ленты, посвященной 80-летию заключения пакта Молотова — Риббентропа. Торонто, Канада, 12 сентября 2019 г.

Благодарю Боба Рэя за это вступление... Могу лишь ответить, что я [борясь за свободу] просто делаю то, что говорила мне моя мама, и следую завету советских диссидентов: "Если не ты, то кто же?" Министр Христя Фриланд, спасибо за вашу решительную защиту прав человека и демократии во всем мире. Спасибо и моему другу Маркусу Колге, и всем, кто организовал это важное мероприятие. Для меня большая честь находиться сегодня здесь. И всегда приятно побывать в Канаде — бескомпромиссном лидере свободного мира! Или того, что от него осталось...

Сегодня утром я прилетел из Нью-Йорка в Торонто и уже дал канадскому телевидению несколько интервью, в которых меня спрашивали о начавшейся у вас предвыборной кампании. Я отвечал, что мне остается только завидовать вам: канадцы идут на выборы, не зная заранее их результатов! И, что сейчас большая редкость в демократических странах, не видно прямого вмешательства России и пропутинского кандидата среди фаворитов предвыборной гонки. Но — будьте бдительны!

Подготовить эту речь было сложно: по нашей сегодняшней теме почти ежедневно появляются свежие новости, что не очень-то характерно для 80-й годовщины исторического события. Но вспоминать правду о пакте Молотова — Риббентропа сегодня необходимо как никогда, ибо она подвергается беспрецедентным нападкам. Кремлевская пропагандистская машина применяет свою методику не только к вмешательству в иностранные выборы и другим нынешним преступлениям, но и к историческим событиям, таким как Вторая мировая война. Сейчас в России ведется масштабная дезинформационная кампания по реабилитации пакта. Его представляют венцом блестящей дипломатической стратегии Иосифа Сталина, а не тем, чем пакт был на самом деле: преступным сговором между двумя диктатурами, приведшим к началу мировой войны.

Да, теперь, после десятилетий отрицания пакта и нескольких постсоветских лет его осуждения, путинская Россия открыто поддерживает соглашение между двумя тиранами, которое напрямую повлекло за собой величайшую катастрофу, доселе невиданную в истории человечества. Сегодня пакт стал едва ли не основным идеологическим компонентом в российском экспорте фейковых новостей.

Почему возник этот ревизионизм и почему сейчас? Это не просто попытка сохранить советско-российскую мифологию о Великой Отечественной войне. Путин восстанавливает замшелую советскую историческую концепцию: будто бы Вторая мировая война по-настоящему началась в июне 1941 года, когда Гитлер напал на СССР. Эта концепция игнорирует два предшествующих года, когда Гитлер и Сталин были союзниками, когда Советский Союз захватывал обширные территории на Востоке Европы и поставлял Германии природные ресурсы, которые использовались для нападения на Западную Европу.

Еще раз хочу зафиксировать: Гитлер и Сталин были союзниками. Они вместе начали Вторую мировую войну с целью совместного порабощения Европы. Сталин так хотел заключить сделку с нацистами, что ради поддержки Гитлера заменил своего министра иностранных дел, еврея Максима Литвинова, на Молотова. И это сработало.

Советский Союз был агрессором, который [после нападения Германии на Польшу] ждал 17 дней, чтобы переложить на Гитлера вину за развязывание мировой войны, и затем нанес Польше удар в спину. Красная армия напала на Польшу так же вероломно, как и Германия. И 22 сентября 1939 года советские и немецкие захватчики провели совместный парад победы в польском городе Брест-Литовске, после чего немецкие войска дисциплинированно отступили за линию, согласованную пактом Молотова — Риббентропа. А менее года спустя СССР оккупировал и аннексировал и три государства Балтии. Народы, желавшие только независимости, оказались в ловушке между двумя кровожадными монстрами, пытающимися их уничтожить и поработить. Даже сегодня украинских и балтийских патриотов клеветнически называют фашистами, хотя всё, о чем они мечтали и за что боролись, — это свобода для своих стран. В меню Сталина была и Финляндия, но ее героическое сопротивление и суровая зима помешали захватническим планам.

И все же, поскольку [после 22 июня 1941 года] у Сталина для победы над Гитлером не осталось иного выбора, кроме как вступить в союз с Англией и США, история и современность остались к дядюшке Джо сравнительно благосклонны. После войны было неудобно упоминать о сговоре Сталина с Гитлером в августе 1939 года и о других сталинских преступлениях. Автор голодомора и Большого террора был встречен на мировой арене как равный. И даже когда 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль в своей фултонской речи предупредил мир о советской угрозе, истинная роль СССР в развязывании войны продолжала замалчиваться. Сталин избежал исторической ответственности за свои злодеяния даже после того, как опустил железный занавес над половиной Европы.

Ялтинское предательство союзников по отношению к Восточной Европе показало Сталину, что США и Великобритания слишком слабы, чтобы противостоять ему. Идя на эти чудовищные уступки, Рузвельт надеялся, что взамен Сталин присоединится к его новому детищу — Организации Объединенных Наций. Но Сталин был счастлив подписаться на это, зная, что его не остановят никакие международные обязательства. И уже Гарри Трумэну, вдохновленному Черчиллем, пришлось создать реально действующие институты, в том числе ЦРУ, НАТО и Совет национальной безопасности, которые спасли полмира от коммунистической тирании. Диктаторов не останавливают ни бумажки, ни устав ООН. Диктаторов останавливает НАТО.

В день знаменитой речи Черчилля о железном занавесе в самом разгаре был Нюрнбергский судебный процесс. И первым повешенным по приговору суда оказался Иоахим фон Риббентроп. Приговор Риббентропу включал в себя и "преступления против мира", и "преднамеренное планирование агрессивной войны", и участие в "окончательном решении еврейского вопроса". Некоторые юристы-педанты критиковали Нюрнберг за отсутствие четких правовых оснований. К черту эту критику! Это было правильное решение, говорю я. Реальная проблема нюрнбергской виселицы для Риббентропа заключалась в том, что Вячеслав Молотов не болтался в петле рядом с ним. И в том, что КГБ не был осужден вместе с гестапо как преступная организация.

Вместо этого Молотов дожил до почтенного 96-летнего возраста и спокойно умер в Москве в 1986 году. Умер за пять лет до распада тоталитарной империи, в создании которой он принимал самое активное участие. Умер, так и не раскаявшись в своих преступлениях при Сталине: до конца дней он продолжал отрицать само существование подписанного им секретного протокола к пакту, раскрытого миру после войны, но официально не признававшегося Советским Союзом вплоть до 1989 года.

Итак, еще раз — почему? Почему режим Путина так усердно старается исказить детали и мотивы соглашения, принятого 80 лет назад? Почему в первые годы своего президентства он называл этот договор "аморальным" и "неизбежным злом", а теперь называет "блестящей стратегией Сталина"? Разгадка такой реабилитации кроется в веяниях времени.

Путин и его режим начали изменять свою позицию по пакту Молотова — Риббентропа пять лет назад. Отбросив прежнее осуждение, Путин заявил 5 ноября 2014 года: а что тут плохого, если Советский Союз не хотел воевать? Он "забыл" о секретном протоколе и быстро вернулся к обычной лекции о том, сколько советских людей погибло по сравнению с союзниками по антигитлеровской коалиции. Да, 27 миллионов советских граждан погибли в войне, начатой Сталиным. 27 миллионов человек погибли после того, как Сталин проигнорировал десятки сообщений о том, что его союзник Гитлер готовится напасть на Советский Союз. 27 миллионов человек погибли в рамках грандиозного плана Сталина, начав с уничтожения Польши, превратить СССР во всемирную рабовладельческую империю.

Ответом на то, почему Путин изменил свою оценку пакта, является дата — 2014 год. Год вторжения в Украину и аннексии Крыма — первой подобной агрессии в Европе после окончания Второй мировой войны. И тот, кто решил подражать сталинским методам — репрессии у себя дома и агрессия за рубежом, — неизбежно должен оправдывать эти методы исторически.

С этого момента тенденция стала необратимой. В правах был восстановлен даже позорный секретный протокол. Появилось множество ложных оправданий, таких как "защита русских в Украине", что полностью повторяет притязания Сталина на Восточную Польшу и притязания Гитлера на Судеты.

Еще одно знакомое оправдание — "борьба с фашизмом". Как шутят сегодня в России, независимо от того, сколько фашистов поддерживают Путина, и независимо от того, скольких фашистов поддерживает сам Путин, Россия всегда борется с фашизмом! Хотя сам режим Путина всё жестче подавляет все сферы российского гражданского общества, используя и такие классические диктаторские методы, как антисемитизм и преследование гомосексуалов. Государственная пропаганда вещает россиянам, что они "борются с фашистами"... в демократической Украине! В стране, недавно избравшей еврея своим президентом! А тем временем международная коалиция всяческих националистов и ультраправых выражает свое восхищение Путиным. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека.

Поверьте, я не из тех, кто охотно цитирует Маркса и Энгельса. Но в их переписке родилась крылатая фраза о том, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй — как фарс.

Сегодня история повторяется, однако боюсь, что это не фарс. Ответственности за преступления сталинщины никто не понес и после распада Советского Союза. Преступления коммунистов не получили должной оценки, для них не было своего Нюрнберга. Не было ни одного судебного процесса над советскими руководителями этнических чисток в странах Балтии и в Украине, подавления народных восстаний в Восточной Германии (1953), Венгрии (1956), Чехословакии (1968)... Не было проведено люстрации для архитекторов и агентов советского полицейского государства. И стоит ли тогда удивляться, что всего через девять лет после того, как мы радовались сносу памятника основателю ВЧК-КГБ Феликсу Дзержинскому в августе 1991 года, подполковник КГБ стал президентом России? Я никогда не говорю "бывший подполковник КГБ", потому что, как сказал сам Путин, такого понятия, как бывший офицер КГБ, не существует.

Амнезия и ревизионизм не являются исключительно российской проблемой. Несколько инициатив по признанию преступлений и злодеяний коммунизма не прошли через Европейский парламент. Почему? Почему свастику запрещают и осуждают, а серп и молот, за редким исключением, остается легальным политическим символом или даже сентиментальным китчем?

Путин позиционирует себя как преемника Сталина. И это не огульное обвинение Гарри Каспарова — это собственная путинская пропаганда. Сталина продвигают как деятеля, которым следует восхищаться. Его самые страшные преступления позабыты, а его предательства теперь торжественно отмечаются. Шаг за шагом Путин реабилитирует мотивы и действия одного из самых массовых убийц в истории. Игнорирование реваншизма и агрессии Путина поистине трагичны. Геноцид в Сирии — не фарс. Поддержка головорезов и националистов — от Венесуэлы до Великобритании и Германии — не фарс. Тысячи погибших в Украине — не фарс. Увы, лидеры свободного мира в который раз предпочитают, закрыв глаза, выжидать. Но мы с вами не можем сидеть сложа руки на месте с закрытыми глазами.

Оглянемся назад, на историю 1930-х годов: да, Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье совершили ужасную ошибку, доверившись Гитлеру в Мюнхене. И все же, пусть и с большой натяжкой, их можно простить, ибо у них не было возможности предугадать будущее. Они и их избиратели, помня ужасы Первой мировой войны, хотели мира любой ценой. И, по крайней мере, в отличие от нынешних лидеров, Чемберлен и Даладье не имели никаких личных выгод в своей сделке с дьяволом.

Сегодня же вокруг нас открыто заключаются новые пакты Молотова — Риббентропа, авторы которых больше не считают нужным прятаться за секретными приложениями. Существует ось сотрудничества между авторитарными режимами и их потенциальными подражателями в свободном мире. Пропутинская риторика (ее принципиально следует отличать от пророссийской: они противоположны по смыслу и содержанию) регулярно звучит в Венгрии и Италии, не говоря уже о горлопане в Белом доме. В течение последних двенадцати лет индекс глобальной свободы неуклонно снижается, и главную роль в этом процессе играет сидящий в центре мировой тоталитарной паутины кремлевский паук.

Дурно пахнут и деловые связи западного мира с Путиным и его приспешниками — сделки, финансирующие маховик внутренних репрессий, гибридных войн и тем самым пролонгирующие его диктаторское правление. К примеру, газопровод "Северный поток — 2" с Германией, или российский алюминиевый завод в штате Кентукки, или французская торговля с Россией, выросшая в прошлом году на 11%. В совет директоров российского государственного нефтяного гиганта "Роснефть" входят четыре американца и два немца — и можно не сомневаться, что их услуги щедро вознаграждаются. И всё это вместо того, чтобы изолировать криминально-чекистский режим Путина и заставить его элиту сделать выбор: либо сидите и управляйте по-сталински у себя дома — либо живите как короли в свободном мире.

Путин уверен, что Запад всегда будет поступаться принципами ради получения прибыли, и пока трудно сказать, что он не прав. Он оплачивает лоббистов, глобальную пропагандистскую сеть, спортивные команды — и свободный мир приветствует всё это с распростертыми объятиями и открытыми карманами.

Столь же аморально звучат призывы к мирным переговорам и умиротворению, в то время как Путин не идет ни на малейшие уступки, продолжая оккупацию Крыма и вторжение в Восточную Украину — войну, которую он мог бы закончить в одно мгновение, так же быстро, как и начал. Но нас не введешь в заблуждение. Это — аргументы не в пользу "улучшения отношений с Россией", а в пользу улучшения отношений с диктатором. Пока всё это происходит, Путин продолжает свои кампании убийств и войн.

Сталин нуждался в завоевательных войнах, чтобы укрепить свои позиции и сплотить свою шаткую империю. И тут Путин тоже идет по его стопам, пытаясь отвлечь людей от реальных проблем мнимой угрозой государственности России от иностранной агрессии. После 20 лет безраздельной власти трудно объяснить, почему в России всё так плохо, что приходится выискивать внутренних врагов там, где их нет. А когда "пятой колонны" уже недостаточно, диктаторы с неизбежностью рвутся за пределы своих границ.

"Война" — вот правильная характеристика того, что сейчас делает Путин, независимо от того, как квалифицировать его самого. Назовите это гибридной войной, но это — война. Путин нападает не только на своих соседей, но и на институты свободного мира, которые он рассматривает как угрозу своей власти. Его самые опасные союзники — отнюдь не ультраправые политики или бандитские и террористические режимы, как в Венесуэле и в Иране. Нет, наиболее опасные союзники Путина — лидеры свободного мира, которые не противодействуют ему, имея для этого все возможности. Они всегда готовы принять на веру самые лживые путинские заверения и терпят всё — от обращения с Украиной как с буферным государством до попыток спустить на тормозах следствие по сбитому самолету MH17, до нежелания довести до конца расследования политических убийств в Великобритании, Германии и США...

Я всегда говорил, что диктаторы не спрашивают "почему?", а спрашивают только "почему бы и нет?". Путин вмешивается в выборы по всему миру потому, что его никто не останавливает. Он оккупирует территорию соседней страны потому, что его никто не останавливает. И он будет продолжать, пока думает, что его никто не остановит. В конце концов, как и всякий диктатор, он зайдет слишком далеко и столкнется с неразрешимыми внутренними проблемами или с внешнеполитическим поражением, и за этим последует катастрофа. Но каждый день пребывания Путина у власти повышает для всего мира цену избавления от стареющего параноидального диктатора ядерной державы.

В начале Второй мировой войны антивоенные демонстранты кричали: "Зачем умирать за Данциг?" Сегодня это звучит так: "Зачем умирать за Нарву?" Поэтому Эстонию нервирует, что две автономные области Грузии до сих пор оккупированы, а Украину по-прежнему осаждают — кстати, не так называемые сепаратисты, а российские военные под командованием Москвы. Но Путин — не Сталин, а путинская Россия — бледная тень сталинской империи. Сегодня свободный мир находится в гораздо более сильном положении, обладая доминирующей военной, экономической и культурной мощью. Не хватает лишь политической воли для использования потенциала свободного мира против ползучей путинской агрессии.

Давайте посмотрим на происходящее ясным взглядом. Что бы мы могли сделать? Что должно быть сделано? Политика умиротворения провалилась; это только распространило повсеместно коррупцию Путина и укрепило его власть. Изменить поведение России можно, только поставив под угрозу власть Путина. Всё остальное — просто белый шум, который он будет игнорировать. Значит, необходимы целенаправленные санкции против друзей Путина, то есть устранение зависимости от российской нефти и газа, отсечение путинских олигархов от свободного мира, где они так любят бывать, — чтобы им пришлось искать пути изменения российской действительности. Это может быть сделано и если Канада проявит инициативу.

Позорный сговор 1939 года поджег весь мир. Выбор, сделанный Западом в 1945 году, привел к порабощению половины Европы, которое длилось десятки лет и стоило бесчисленных жертв. Должны ли мы бесстрастно наблюдать за тем, как идет возврат в темные времена региональных держав и разделения мира на сферы влияния? Должны ли мы отказаться от принципов свободы и демократии, за которые пролито так много крови? Нет, не должны, ни в коем случае!

В эту годовщину настало время дать окончательную оценку преступному пакту Молотова — Риббентропа и особенно роли Сталина как одного из главных виновников Второй мировой войны. Давайте усвоим этот урок и будем называть вещи своими именами. Ложь есть ложь. Убийство есть убийство. Диктаторы — это диктаторы. И так же, как мы не можем допустить пересмотра истории, мы не должны допускать искажения современных событий — тех, что происходят прямо сейчас, у нас на глазах.

Авторизованный перевод

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