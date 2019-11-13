13 жертв, 20 поранених: Словаччину сколихнула страшна ДТП зі школярами. Фото

У Словаччині в результаті аварії загинули 13 дітей, ще близько 20 отримали ушкодження.

Як повідомили в місцевому МНС, трагедія сталася в середу, 13 листопада, близько 15:00 біля міста Нітра [90 км від столиці Братислави].

Вантажівка раптово виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автобусом, в якому перебували школярі. RMF24 передає, що водій автобуса намагався уникнути ДТП, через що удар вантажівки прийшовся в бік.

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

У Словаччині сталася ДТП: загинули 13 дітей facebook.com/prezidiumhazz

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно у Львівській області автомобіль Opel зіткнувся зі шкільним автобусом. ДТП сталася на автодорозі "Львів-Тернопіль" біля села Підберізці Пустомитівського району.

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