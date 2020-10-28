У Німеччині запланували місяць суворого карантину через спалах COVID-19

У Німеччині запланували введення низки жорстких заходів боротьби з коронавірусом через стрімке зростання випадків інфікування.

Заходи представлять на відеоконференції канцлера Ангели Меркель із прем'єрами 16 федеральних земель, повідомило агентство DPA з посиланням на проєкт рішення уряду.

За даними університету Джона Хопкінса, який стежить за поширенням інфекції у світі, тільки за 27 жовтня в Німеччині зареєстровано 13 161 новий випадок зараження коронавірусом. Двома тижнями раніше цей показник становив 7 173. Усього за час пандемії в країні зареєстровано 463 555 випадків COVID-19, 10 121 пацієнт помер.

Карта поширення коронавірусу у світі arcgis.com

Згідно з новими правилами, людям буде дозволено зустрічатися на публіці лише з членами своєї сім'ї та ще одним домочадцем.

Бари, клуби, паби й аналогічні заклади будуть відкриті тільки для їжі на винос, переночувати в готелях можна буде лише з поважної причини.

Кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни закриють.

Косметичні студії, масажні салони й тату-студії також не працюватимуть до кінця листопада.

Працюватимуть підприємства сектора роздрібної торгівлі, а також перукарні та установи, що пропонують медпроцедури типу фізіотерапії.

Школи та дитячі садочки також залишаться відкритими, але в них введуть нові протоколи гігієни.

Як повідомив OBOZREVATEL, в Італії 26 жовтня зафіксували рекордний добовий приріст випадків смерті хворих на COVID-19 – помер 221 інфікований. Це найвищий показник з 15 травня, коли в країні за добу померли 242 людини.