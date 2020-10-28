У Німеччині запланували місяць суворого карантину через спалах COVID-19
Нові карантинні правила введуть із 4 листопада
Вони діятимуть до кінця наступного місяця
Школи та дитсадки залишаться відкритими
У Німеччині запланували введення низки жорстких заходів боротьби з коронавірусом через стрімке зростання випадків інфікування.
Заходи представлять на відеоконференції канцлера Ангели Меркель із прем'єрами 16 федеральних земель, повідомило агентство DPA з посиланням на проєкт рішення уряду.
За даними університету Джона Хопкінса, який стежить за поширенням інфекції у світі, тільки за 27 жовтня в Німеччині зареєстровано 13 161 новий випадок зараження коронавірусом. Двома тижнями раніше цей показник становив 7 173. Усього за час пандемії в країні зареєстровано 463 555 випадків COVID-19, 10 121 пацієнт помер.
Згідно з новими правилами, людям буде дозволено зустрічатися на публіці лише з членами своєї сім'ї та ще одним домочадцем.
Бари, клуби, паби й аналогічні заклади будуть відкриті тільки для їжі на винос, переночувати в готелях можна буде лише з поважної причини.
Кінотеатри, театри, тренажерні зали та басейни закриють.
Косметичні студії, масажні салони й тату-студії також не працюватимуть до кінця листопада.
Працюватимуть підприємства сектора роздрібної торгівлі, а також перукарні та установи, що пропонують медпроцедури типу фізіотерапії.
Школи та дитячі садочки також залишаться відкритими, але в них введуть нові протоколи гігієни.
Як повідомив OBOZREVATEL, в Італії 26 жовтня зафіксували рекордний добовий приріст випадків смерті хворих на COVID-19 – помер 221 інфікований. Це найвищий показник з 15 травня, коли в країні за добу померли 242 людини.