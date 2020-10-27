Названо країну Євросоюзу з найвищим рівнем зараження коронавірусом

Нині країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі є Бельгія.

Основними вогнищами пандемії в країні є Брюссель, Антверпен і Льєж, повідомив Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC).

За його даними, у королівстві фіксується понад 1 390 випадків зараження на 100 тисяч населення за останні два тижні.

На другому місці за швидкістю поширення нового коронавірусу – Чехія (1 380), на третьому – Люксембург (760).

П'ятірку країн замикають Словенія (732) і Нідерланди (694).

За інформацією ECDC, Чехія нині є країною з найвищим рівнем смертності від коронавірусу – 12,3 випадку на 100 тис. населення. Бельгія на другому місці з показником 5,8.

Як повідомив OBOZREVATEL, прем’єр-міністр Чехії сказав, що країні потрібно диво, щоб зупинити катастрофічний спалах COVID-19.