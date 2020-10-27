Названо країну Євросоюзу з найвищим рівнем зараження коронавірусом
Місцева влада щотижня посилює заходи боротьби з COVID-19
У країні діє комендантська година з опівночі до 05:00
Закрито всі кафе, бари, ресторани, культурні, розважальні та спортивні об'єкти, носіння масок обов'язкове
Нині країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі є Бельгія.
Основними вогнищами пандемії в країні є Брюссель, Антверпен і Льєж, повідомив Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC).
За його даними, у королівстві фіксується понад 1 390 випадків зараження на 100 тисяч населення за останні два тижні.
На другому місці за швидкістю поширення нового коронавірусу – Чехія (1 380), на третьому – Люксембург (760).
П'ятірку країн замикають Словенія (732) і Нідерланди (694).
За інформацією ECDC, Чехія нині є країною з найвищим рівнем смертності від коронавірусу – 12,3 випадку на 100 тис. населення. Бельгія на другому місці з показником 5,8.
Як повідомив OBOZREVATEL, прем’єр-міністр Чехії сказав, що країні потрібно диво, щоб зупинити катастрофічний спалах COVID-19.