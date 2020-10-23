Путін вигадав дві різні Німеччини і розсмішив мережу. Відео

Згідно з виступом президента Росії Володимира Путіна, в світі існує дві різні країни – Німеччина та Федеративна Республіка Німеччина.

На дивні слова глави РФ звернув увагу користувач Twitter з ніком Проф. Преображенський, який виклав відповідне відео в мережу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хоч і читає з папірця, а все одно у нього Німеччина і Федеративна Республіка Німеччина – це дві різні країни", – написав він.

У коментарях під відео користувачі висловлювали думку про те, чому так погано виглядає Путін, і навіть порівнювали його з Леонідом Іллічем Брежнєвим.

Проф. Преображенський написав: "У зв'язку з цим потужним геополітичним відкриттям Путіна маю питання до Навального – а Ви взагалі, громадянин, в якій країні лікуєтеся, в Німеччині або в Федеративній Республіці Німеччина?"

"Щось він навіть з папірця гірше, ніж Брежнєв в останній рік життя, читає. Хоча може у нього на папірці на китайському написано, а він переводить з китайського для нас онлайн?" –поцікавився Костянтин.

"Дід зовсім пох", – заявив Останній Укр.

"Ну забув про об'єднання, чо. Спогади молодості найдовше тримаються", – написав Aleksandr Murashov.

BORISYARKOV прокоментував так: "Ну якщо така п'янка, то не говоріть про Germany і Deutschland".

"Хто цей потужний старий?!" – поцікавилася Галка Галина.

"Скоро вже й сіськи-масіські підтягнуться. Чекаємо", – написав Володимир Санкт-Петер.

Коля Остенбакен звернув увагу на розмір аркушів паперу, з яких президент Росії читає текст: "Перший раз його бачу з великими листами А4. Все життя ж на маленьких картках".

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Користувачі соцмереж прокоментували слова Путіна про двох частинах Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Путин розповів про дві різні Німеччини Twitter Проф. Преображенський

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що телеканал "RT" (Russia Today), який фінансується російською владою, – це місце, де "правда розмивається", а президент Росії Володимир Путін – завжди хороший. Про це розповів журналіст Мартін Шлаки, який "під прикриттям" три тижні пропрацював у німецькому офісі каналу.