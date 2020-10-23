Путін вигадав дві різні Німеччини і розсмішив мережу. Відео

Згідно з виступом президента Росії Володимира Путіна, в світі існує дві різні країни – Німеччина та Федеративна Республіка Німеччина.

На дивні слова глави РФ звернув увагу користувач Twitter з ніком Проф. Преображенський, який виклав відповідне відео в мережу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хоч і читає з папірця, а все одно у нього Німеччина і Федеративна Республіка Німеччина – це дві різні країни", – написав він.

У коментарях під відео користувачі висловлювали думку про те, чому так погано виглядає Путін, і навіть порівнювали його з Леонідом Іллічем Брежнєвим.

Проф. Преображенський написав: "У зв'язку з цим потужним геополітичним відкриттям Путіна маю питання до Навального – а Ви взагалі, громадянин, в якій країні лікуєтеся, в Німеччині або в Федеративній Республіці Німеччина?"

"Щось він навіть з папірця гірше, ніж Брежнєв в останній рік життя, читає. Хоча може у нього на папірці на китайському написано, а він переводить з китайського для нас онлайн?" –поцікавився Костянтин.

"Дід зовсім пох", – заявив Останній Укр.

"Ну забув про об'єднання, чо. Спогади молодості найдовше тримаються", – написав Aleksandr Murashov.

BORISYARKOV прокоментував так: "Ну якщо така п'янка, то не говоріть про Germany і Deutschland".

"Хто цей потужний старий?!" – поцікавилася Галка Галина.

"Скоро вже й сіськи-масіські підтягнуться. Чекаємо", – написав Володимир Санкт-Петер.

Коля Остенбакен звернув увагу на розмір аркушів паперу, з яких президент Росії читає текст: "Перший раз його бачу з великими листами А4. Все життя ж на маленьких картках".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що телеканал "RT" (Russia Today), який фінансується російською владою, – це місце, де "правда розмивається", а президент Росії Володимир Путін – завжди хороший. Про це розповів журналіст Мартін Шлаки, який "під прикриттям" три тижні пропрацював у німецькому офісі каналу.