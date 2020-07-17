122-річна філіппінка розкрила секрет довголіття. Відео

122-річна мешканка філіппінського міста Кабанкалан Франциска Сусано вважає, що прожила стільки років завдяки свіжим овочам, які їла все життя.

Як пише Newsflare, жінка розповіла, що любить кабачки, баклажани, окру, коренеплоди і мед.

Також Сусано зазначила, що своїм довголіттям зобов'язана губній гармошці – вона грає на ній щоранку, коли прокидається (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У минулому довгожителька працювала на фермі, у неї 14 дітей.

За документами, Сусано з'явилася на світ 11 вересня 1897 року. В даний час філіппінська влада перевіряє її вік. Якщо його вдасться підтвердити, жінка буде визнана найстарішою в світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційно найстарішої в світі жінкою вважається 117-річна Кане Танака з японського міста Фукуока. Вона народилася 2 січня 1903 року, що підтверджують численні документальні свідчення.

Загальновизнаний рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років і 164 днів. Однак дослідники піддають її вік сумніву.