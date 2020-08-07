12 років тому війська РФ вторглися в Грузію: Україна закликала світ виступити проти агресора

Мирослав Семенюк Світ 18:51, 7.08.2020

12 років тому, 7 серпня 2008 року, колона російської бронетехніки вторглася на територію Грузії і почалася військова агресія з боку РФ.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України, МЗС рішуче засуджує незаконну окупацію суверенних територій Грузії – Абхазії і Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію.

"Триваюча "бордеризація" окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна та безпекова ситуація – ось основні "досягнення" дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія", – йдеться в повідомленні.

Україна заявила послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликала Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій та дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.

Крім того, МЗС України закликало міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Російської Федерації задля примушення її до припинення агресії проти Грузії і України та деокупації їхніх суверенних територій.

Жертвами російської агресії стали 412 громадян Грузії, з яких 228 мирних жителів. Росія не повернула свою армію на довоєнні позиції, і щороку блокує прийняття резолюції ООН про біженців. Таким чином, десятки тисяч людей не можуть повернутися до своїх домівок.

Раніше OBOZREVATEL згадував, як почалася російсько-грузинська війна.

Також була опублікована інфографіка з підсумками війни 2008 року.

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