113-річна жінка вилікувалася від коронавірусу

Іспанка Марія Браньяс стала найстаршою пацієнткою, яка вилікувалася від коронавірусу – їй 113 років.

Як передає Daily Mail, у будинку для літніх людей у місті Олот у березні почався спалах COVID-19. Крім Браньяс заразилися ще 17 мешканців, однак ніхто з них не вижив.

Захворювання жінки протікало безсимптомно, але пенсіонерка нікуди з кімнати не виходила, щоб не заразити інших людей. У самоізоляції вона зустріла також свій 113-й день народження.

Марія Браньяс dailymail.co.uk

Браньяс крім коронавірусу пережила дві світові війни, громадянську війну в Іспанії і пандемію іспанського грипу. У жінки є троє дітей, 11 онуків і 13 правнуків. Вона є найстаршою жителькою Іспанії.

Марія Браньяс dailymail.co.uk

Як писав OBOZREVATEL, у світі на коронавірус захворіли понад 4,3 мільйона осіб, з яких майже 290 тисяч померли.

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