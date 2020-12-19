108-річна американка назвала чотири правила довгого життя

Жителька американського міста Нью-Броктон, штат Алабама у США, відсвяткувала 108-й день народження і назвала секретом свого довголіття чотири правила: вірити в Бога, багато працювати, бути добрішими і не лізти в чужі справи.

Як повідомляє The Southeast Sun, жінка на ім'я Керрі Лі Рейнольдс є нащадком першої чорношкірої сім'ї, що оселилася в місті після завершення Громадянської війни у США і звільнення рабів. Крім неї, у батьків було ще дев'ятеро дітей.

Повідомляється, що в шість років Рейнольдс пережила "іспанку" – смертельний грип, який в 1918-1919 роках забрав життя десятків мільйонів людей, і нинішній COVID-19 – друга серйозна пандемія, яку вона застала.

З днем народження жінку вітало все місто. Мер Нью-Броктона влаштувала перед будинком довгожительки невеликий парад та вручила символічний ключ. Також через відеозв'язок їй подзвонили родичі з інших міст, щоб привітати з ювілеєм.

Відзначимо, що у кожного з довгожителів є секрет довгого життя. Так, наприклад, 103-річний американець своїм назвав – пиво. Чоловік щодня випиває баночку Coors Light.

100-річна жителька Великобританії Доріс Олів Неттінг також вважає цей напій причиною свого довголіття. Британка стверджує, що на щоденне вживання пива її спонукала реклама пінного напою, в якій йшлося, що в ньому міститься багато заліза.

А ось 122-річна філіппінка Франциска Сусано вважає, що прожила стільки років завдяки свіжим овочам. Вона любить кабачки, баклажани, окру, коренеплоди і мед. Також жінка вважає, що своїм довголіттям зобов'язана губній гармошці, на якій грає щодня.

Водночас відомий російський лікар і телеведучий Олександр М'ясников назвав головним способом продовжити життя заняття спортом. За його словами, тільки вони дають реальний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною артисткою-довгожителькою світу є Бетті Уайт. Їй 98 років. За свою телевізійну кар'єру актриса удостоїлася шести премій "Еммі" і двадцять три рази була номінована на нагороду.