107-річна італійка, яка пережила коронавірус, розкрила свій секрет довголіття

Уродженка Італії Анжела Гутор, яка відзначила 107-річчя і перехворіла на коронавірус, розкрила спосіб, що дозволив їй прожити так довго.

Жінка розповіла, що вона намагається не хвилюватися, залишається зайнятою якимось справами і щодня з'їдає один апельсин, передає Daily Mail.

Гутор виповнилося 107 років минулого тижня. У квітні вона заразилася на коронавірус і ледь не померла, але змогла подолати хворобу. Жінка рекомендує рідним і друзям бути спокійними і займатися повсякденними справами, щоб пережити пандемію.

Італійка зазначила, що намагається зберігати позитив і вірить у краще, але все ж побоюється, що ситуація в світі призведе до загальної депресії.

Анжела Гутор народилася в Італії, переїхала до Франції, а потім – до Великобританії. З 2019 роки жінка живе в лондонському будинку для літніх людей.

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