104-річна жінка, яка перемогла коронавірус, назвала свої секретні ліки

Світ 13:53, 6.06.2020 Оновлено: 14:04, 6.06.2020

104-річна Джейн Коллінз з Дерфі, Великобританія, вилікувалася від коронавірусу всього через 10 днів після госпіталізації.

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Як пише Daily Mail, британка вважає ключем до свого одужання червоне вино і шампанське (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Джейн Коллінз вважає шампанське ключем до свого одужання

"Мені 104 роки, і я відчуваю себе дуже добре після того, як змогла вилікуватися від вірусу. Я повернулася додому, де за мною доглядають, і у мене все в порядку. Я все ще відновлююся, але вже їм солодке і дозволяю собі трохи шампанського", – розповіла вона.

Племінниця жінки, 53-річна медсестра Сара Бальмфорт зізналася, що сумнівалася, чи залишилося в 104-річної людини стільки сил, щоб вижити.

"Але вона зробила це... У неї залізне здоров'я, а воля непохитна. Вона любить червоне вино і ніколи не відмовиться від келиха шампанського – в цьому її секрет. Звичайно, вона вижила, але я думала, це займе у неї набагато більше часу", – зазначила Бальмфорт.

Daily Mail
Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалися шестимісячне немовля і 102-річна жінка, а в Швейцарії – 95-річна пацієнтка.

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