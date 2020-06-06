Головна Новини
6 червня • оновлено в 14:03
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

104-річна жінка, яка перемогла коронавірус, назвала свої секретні ліки

1.4т
Читати матеріал російською

104-річна Джейн Коллінз з Дерфі, Великобританія, вилікувалася від коронавірусу всього через 10 днів після госпіталізації.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Daily Mail, британка вважає ключем до свого одужання червоне вино і шампанське (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Джейн Коллінз вважає шампанське ключем до свого одужання

Джейн Коллінз вважає шампанське ключем до свого одужання

"Мені 104 роки, і я відчуваю себе дуже добре після того, як змогла вилікуватися від вірусу. Я повернулася додому, де за мною доглядають, і у мене все в порядку. Я все ще відновлююся, але вже їм солодке і дозволяю собі трохи шампанського", – розповіла вона.

Племінниця жінки, 53-річна медсестра Сара Бальмфорт зізналася, що сумнівалася, чи залишилося в 104-річної людини стільки сил, щоб вижити.

"Але вона зробила це... У неї залізне здоров'я, а воля непохитна. Вона любить червоне вино і ніколи не відмовиться від келиха шампанського – в цьому її секрет. Звичайно, вона вижила, але я думала, це займе у неї набагато більше часу", – зазначила Бальмфорт.

104-річна жінка, яка перемогла коронавірус, назвала свої секретні ліки

Daily Mail

104-річна жінка, яка перемогла коронавірус, назвала свої секретні ліки

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від коронавірусу COVID-19 вилікувалися шестимісячне немовля і 102-річна жінка, а в Швейцарії – 95-річна пацієнтка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 514.

    Вилікувалися: 11 812. Померли: 777.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Японський лікар спрогнозував масштабну другу хвилю COVID-19: заражених буде більше.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги