100 тисяч за голову: в США затримали найбільш розшукуваного вбивцю

У США затримали одного з десяти найбільш розшукуваних злочинців країни.

49-річного Ламонта Стефенсона розшукували за вбивство своєї дівчини та її собаки, передає АВС.

Відомо, що в 2014 році він задушив свою дівчину, Ольгу ДеДжезус, та її домашню тварину. Крім того, його підозрюють в схожому вбивстві, скоєному недалеко від Вашингтона. За даними поліції, в ніч на 6 березня 2019 року злочинець зарізав 40-річну Натина Каю, з якої складався в інтимних відносинах, та її кішку.

Повідомляється, що чоловіка затримали завдяки повідомленню про підозрілу людину, що припаркувався в окрузі Принс-Джорджес. Поліція виявила в орендованій вантажівці сплячого Стефенсона.

Ламонт Стефенсон АВС

Спочатку він заявив поліцейським, що він бездомний і ховається в автомобілі через погану погоду. Однак, коли копи запитали його ім'я, чоловік зізнався, що він в розшуку. Також при ньому було виявлено вогнепальну зброю.

Відзначається, що ФБР обіцяла заплатити 100 тисяч доларів за допомогу в пошуку злочинця, проте в даний момент ім'я одержувача винагороди невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці кривавого вбивства в Москві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!