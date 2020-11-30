100-річний житель Китаю назвав секретом довголіття фастфуд, алкоголь і сигарети. Відео

100-річний житель міста Цзіньцзінь у Китаї Чжан Кемінь назвав секретом свого довголіття алкоголь, сигарети і фастфуд.

Як повідомляє LADbible, Кемінь досі викурює по пачці сигарет на день і їсть усе, що захоче (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас у нього немає серйозних проблем зі здоров'ям, крім погіршення слуху.

Китаєць почав курити, коли йому було 20 років. Він називає алкоголь і тютюн найбільшою пристрастю свого життя.

Утім, чоловік визнав, що йому довелося скоротити споживання алкоголю після 90 років, щоб уникнути пригод на роботі.

Нині Кемінь уже не працює, а проводить час за курінням і переглядом телевізора.

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