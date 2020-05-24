10 рідкісних птахів дивовижної краси: фотодобірка
Вчені-орнітологи нараховують близько 10 тисяч різних видів птахів. Усі вони мають свої відмінності в зовнішності і бувають різноманітних розмірів, форм та кольорів.
Причому деякі з пернатих вражають своєю красою. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував фотодобірку з десяти знімків незвичайних птахів дивовижної краси.
1. Птах-секретар
Цей хижий птах, що харчується зміями, ящірками та дрібними звірками, мешкає в Африці.
2. Вінценосний голуб
Ендемік Нової Гвінеї, населяє її північну частину і прилеглі острови Біак і Япен.
3. Довгохвоста синиця
Ця мила пташка поширена в країнах Європи та Азії.
4. Блакитник середній
Співочий птах родини дроздових. Живе влітку на луках Альп і в гірських ландшафтах на висоті понад 1,5 км на заході Північної Америки, мігруючи взимку на низовину або до Мексики.
5. Блакитний птах
Поширена від північно-західних Гімалаїв на схід до Бутану, а також в центральному Китаї; взимку відлітає на південь до північної М'янму.
6. Усатая синиця
Це кумедна пташка поширена в основному на узбережжі Північного і Балтійського моря, а також на нойзідлер в Австрії.
7. Гарпія велика
Ця велика хижий птах із сімейства яструбиних мешкає на рівнині в тропічних лісах Центральної і Південної Америки, від Мексики до Бразилії.
8. Астрильд тигровий
Мешкає у відкритих полях і луках тропічної Азії.
9. Рубіновий водомороз
Поширений в Південній і Південно-Східній Азії (Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Індія, включаючи Андаманські і Нікобарські острови, Індонезію, Лаос, Малайзію, М'янму, Шрі-Ланку, Таїланд і В'єтнам). У Сінгапурі вважається вимерлим.
10. Кецаль
Населяє холодні гірські ліси від Південної Мексики до Панами.
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