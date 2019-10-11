$1 млн і здача паспортів: суд у США виніс вердикт пов'язаним з Україною бізнесменам

У США суд взяв під варту з можливістю застави бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, яких підозрюють в порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

Сума застави – мільйон доларів для кожного, передає Reuters. Також для виходу з-під варти їхнього зобов'язали здати паспорт і перебувати під домашнім арештом у встановлені години.

Фруман має білоруські корені, Парнас – українські. Обидва підприємці підозрюються у недобросовісних переказах коштів на користь кампаній президента США Дональда Трампа і його соратників.

Крім цього, бізнесмени є клієнтами адвоката Трампа, Руді Джуліані, тісно пов'язаного з так званим українським скандалом у Штатах. Парнас і Фруман, за даними агентства, організовували зустрічі Джуліні та декількох топпрокурорів з України щодо справи головного опонента американського президента, Джо Байдена, і його сина Хантера.

Фруман і Парнас Колаж OBOZREVATEL

Як писав OBOZREVATEL, у США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали адвокату президента Штатів Дональда Трампа в пов'язаних з Україною справах. Вони займалися збором коштів у комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані в розслідуванні справи демократа Джо Байдена.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram