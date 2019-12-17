ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: самые влиятельные люди 2019 года

В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите следующее:

Дженнифер Лопес хочет родить ребенка,

Самые влиятельные люди 2019 года,

Денис Повалий впервые стал отцом

и кто будет вести Евровидение 2020

Обо всем этом смотрите в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ

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