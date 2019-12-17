ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: самые влиятельные люди 2019 года
В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите следующее:
Дженнифер Лопес хочет родить ребенка,
Самые влиятельные люди 2019 года,
Денис Повалий впервые стал отцом
и кто будет вести Евровидение 2020
Обо всем этом смотрите в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ
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