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4 декабря • обновлено в 14:25
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ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: чем удивила премия M1 MUSIC AWARDS

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В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

В Киеве состоялась пятая масштабная премия M1 Music Awards.

Кто получил награды в 12 номинациях, и чем удивляли украинские селебритис,

об этом узнаете из нашего ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА

обо всем этом смотрите в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ

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Звездный дайджест Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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