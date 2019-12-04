ЗВЕЗДНЫЙ ДАЙДЖЕСТ: чем удивила премия M1 MUSIC AWARDS

В этом выпуске ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА на ObozTV смотрите о таком:

В Киеве состоялась пятая масштабная премия M1 Music Awards.

Кто получил награды в 12 номинациях, и чем удивляли украинские селебритис,

об этом узнаете из нашего ЗВЕЗДНОГО ДАЙДЖЕСТА

обо всем этом смотрите в нашем ЗВЕЗДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ

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