Звездный дайджест | №225 | с Надей Мироненко

Obozrevatel Видео 08:00, 1.01.2021

В этом выпуске "Звездного дайджеста":

  • Карди Би подарила мужу роскошный золотой Lamborghini

  • "Мексиканская Ким Кардашьян" умерла после неудачной пластики ягодиц

  • HBO выплатит 100 млн долларов семье Майкла Джексона

  • Российский рэпер Моргенштерн собрался с концертами в Украину

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