Звездный дайджест | №224 | с Надей Мироненко

Obozrevatel Видео 08:30, 25.12.2020

О самых ярких новостях из мира музыки, шоу-бизнеса, моды и кино вам расскажет наша ведущая Надя Мироненко.

В этом выпуске "Звездного дайджеста":

  • Музыкальное издательство Best music поделилось достижениями года

  • Американская певица Ариана Гранде выходит замуж

  • Украинские звезды украсили дома к Новому Году и Рождеству

  • Анастасия Евдоченко представляет новую песню "Rising"

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