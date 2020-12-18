Звездный дайджест | №223 | с Надей Мироненко

Obozrevatel Видео 09:00, 18.12.2020

В этом выпуске "Звездного дайджеста":

  • Дочь Хайди Клум - Ления на обложке немецкого Vogue.

  • Лобода Объяснила свой скандальный уход со сцены "Золотого Граммофона".

  • "Музыкальная платформа 2020" объявила победителей.

  • Бывшая подруга обвинила звезду "Трансформеров" в "Жестоком насилие"

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