Звездный дайджест | №222 | с Надей Мироненко

Obozrevatel Видео 08:00, 11.12.2020

В этом выпуске "Звездного Дайджеста" смотрите следующее:

  • Макс Барских записал саундтрек к украинской ЛГБТ-драме "La Plage"

  • Билли Айлиш ответила тем, кто раскритиковал ее тело

  • У Селены Гомес роман с Джимми Батлером.

  • Актриса Ребел Уилсон похудела на 20 кг.

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