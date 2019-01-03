МоваЯзык
Регистрация
МедОбозГлавная

Зустрічаємо Новий Рік “на висоті” | Альо, гараж! REBOOT #173

56Читать материал на украинском

А дійсно, чого всіх так почало “ковбасити” від того звернення Зеленського на плюсах, за кілька хвилин до початку Нового Року? Куди не зайдешь - розмови тільки про це. Багато хто взагалі, сприйняв те що сталося, як особисту трагедію…

Мимоволі, складається таке враження, що якась “таємна сила”, тієї ночі, просто сховала усі пульти від телевізорів, і наші люди були змушені дивитися “плюси”. Хоча душа, вуха та очі - були категорично проти таких тортур...

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
Гаражгараж обозревательАлло ГаражАле Гараж Альо, гараж! REBOOTБориспольВиталий ШаповаловЗустрічаємо Новий Рік “на висоті”

Новости

Все новости