В США показали неизвестное видео захвата Капитолия

Дарья Дурова Видео 00:34, 11.02.2021

На кадрах видно, как нападавшие били окна и забирались в здание. Некоторые участники беспорядков были одеты в полный комплект бронежилетов, а у других были щиты, что указывает на их готовность к насилию.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Лопес поблагодарил фанатов, поприветствовав их словами "Слава Украине". Видео

На Кировоградщине джип на еврономерах убил музыканта, а его жена в реанимации: подробности трагедии

В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек ОПЗЖ". Фото и видео

Аваков: Национальной полиции доверяет более 40% украинцев

Верховный суд отказал в исках против блокировки каналов Медведчука