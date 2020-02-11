ЗП украинских чиновников должны быть как в США: эксперт предложил схему

Финансист Алексей Кущ в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал космические зарплаты украинских чиновников и высказал мнение по поводу того, какими они должны быть.

"Эти цифры трудно комментировать, поскольку нет системной государственной политики по определению заработной платы для чиновников. Идет хаотичное начисление зарплат на фоне полного информационного вакуума. Это происходит потому, что законодательство никак не ограничивает верхнюю планку, которую могут себе в виде бонусов начислять топ-менеджеры государственных компаний", - заявил Кущ.

Он назвал абсурдными начисления бонусов министру экономики, например, чье министерство отвечает в том числе и за развитие промышленности, а ведь падение промышленности в прошлом году в Украине только ускорилось.

"Мы видим, что промышленное производство свалилось в стабильную рецессию. В декабре падение составило уже 8%. В такой ситуации чиновников нужно в отставку отправлять, а им государство выплачивает космические бонусы", - добавил он.

Эксперт поставил в пример систему начисления заработной платы государственным чиновникам, которая существует в США.

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