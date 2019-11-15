Пожар на складах боеприпасов в Балаклее локализован: Зорян Шкиряк

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал расследование пожара на складе боеприпасов в Балаклее.

"По состоянию на 16:30 пожар на территории этой воинской части локализован. Как вы знаете, к сожалению, на месте происшествия погибли два человека. Воздушное пространство закрыто в радиусе 10 километров. Угрозы для местных жителей нет.

Что касается причин возникновения этой ситуации, то ответы даст следственная группа, которая будет работать над версиями. Раньше в Балаклее уже произошел один из крупнейших пожаров, который произошел вследствие враждебной диверсии со стороны РФ. Безусловно это беда с нашими складами и помещениями, где хранятся боеприпасы. Это была очень серьезная проблема предыдущего руководства. Мы не просто говорили, мы кричали, что нужно внедрять новую программу для безопасности хранения боеприпасов в Украине. К сожалению, на тот момент особого энтузиазма не было. Я уже молчу, каким образом все это охранялось. Отсутствуют видеонаблюдение и даже нет заграждений! Здесь проблема системная", - отметил Шкиряк.

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