Зоотроп - дивовижні ілюзії
Творці 4-Mation, модульного комплекту 3D зоотроп, зняли два чудових відео, які демонструють використання цими пристроями персистенції або інерції людського зору.
Зоотроп - дивовижні ілюзії
Скріншот з відео
Як тільки пристрій розкручується до необхідної швидкості обертання, нерухомі фігурки жаб і рибок прямо на очах починають ефектно переміщатися.
Відзначимо, що для спостереження людьми вживу застосовуються 24 світодіодних 3-ватних діода, час спалахів яких за допомогою мікроконтролера синхронізовано зі швидкістю обертання каруселі.
Зоотроп - дивовижні ілюзії
Скріншот з відео
Сучасний класичний зоотроп винайшов у 1833 році британський математик Вільям Джордж Горнер, який сам називав його "дедалеумом" або "колесом диявола". Конструкція цього пристрою заснована на персистенції - здатності сітківки ока зберігати зображення.
Зоотроп - дивовижні ілюзії
Скріншот з відео
Перші зоотропи мали циліндр, що обертається, всередині якого по колу розміщувалася серія зображень. Тонкі прорізи в ньому дозволяли бачити кадри анімації тільки частину секунди.
Зоотроп - дивовижні ілюзії
Скріншот з відео
І, по мірі того як барабан обертався, глядач міг спостерігати за цикловою анімацією.
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