Последствия наводнения на Прикарпатье и Буковине

Видео 20:51, 22.06.2020 Обновлено: 20:53, 22.06.2020
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