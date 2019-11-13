Журнал "People" назвал имя самого сексуального мужчины в мире

Знаменитого американского певца Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии глянцевого журнала People.

Сам артист признался, когда впервые услышал, что ему присудили это звание, то сильно разволновался. Об этом сообщили на сайте издания.

"Я был воодушевлен, но в то же время напуган, так как это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы носить это звание", — сказал Ледженд.

Отметим, что в дискографии певца шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Также Ледженд является обладателем премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Кроме того, он снялся в мюзикле "Ла-Ла Ленд" и появился в сериалах "Мастер не на все руки" и "Подземка".

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