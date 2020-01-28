Жительница Китая рассказала ObozTV о ситуации с коронавирусом в стране

Жительница китайского города Гуанджоу Дарья Михайловская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала карантин, который китайские власти объявили для борьбы с коронавирусом в стране.

"Я нахожусь в городе Гуанджоу. Это примерно 1000 километров от Уханя, где было обнаружено коронавирус. На сегодня в моем городе не зафиксировано летальных случаев. Власти города контролирует ситуацию, обязательно использование масок, особенно в общественном транспорте, также власти рекомендуют не злоупотреблять морскими продуктами и мясом, больше употреблять теплой воды и фруктов. Аэропорты работают. Работники аэропорта проверяют пассажиров на наличие температуры, такая же ситуация с проверками в нашей столовой, где мы едим. Если у кого-то находят повышенную температуру, его сразу госпитализируют. Городская полиция также контролирует ситуацию. Человека, который был без маски, будут задерживать", - заявила Михайловская.

Она также отметила, что достаточно много магазинов и супермаркетов не работает, но, по ее словам, это больше связно с празднованием китайского нового года, чем с эпидемией.

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