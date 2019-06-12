Жириновский заявил, что Украина должна стать частью России

Жириновский заявил, что Украина должна стать частью России255
Скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда станет частью России.
Кроме того, он усомнился в боеспособности ее армии, которая, к слову, уже пятый год оказывает эффективное противостояние российским оккупантам. Неадекватный спич Жириновский провозгласил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
0
0
1
3
1
0
1
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы