Жириновский заявил, что Украина будет встречать российских оккупантов с цветами 225

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их с цветами.

Он добавил, что Россия не будет предпринимать активных действий по оккупации новых территорий до тех пор, пока украинский народ сам ее не позовет. Маразматичная фраза прозвучала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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