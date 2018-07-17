Жириновский выдал циничную выгоду России от войны в Сирии 156

Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия, принимающая активное участие в войне в Сирии, должна присвоить себе все ее Средиземноморское побережье.

По его словам, это было мечтой многих царей России, которую следует осуществить современным оккупантам. Такими циничными планами скандальный политик поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".