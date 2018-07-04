Жириновский размечтался о поглощении Украины Россией

Жириновский размечтался о поглощении Украины Россией110
Скандально известный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что со временем Россия полностью поглотит Украину по крымскому сценарию.
Кроме того, он озвучил бредовую идею о том, что такие действия агрессора якобы поддержат США, чтобы снять с себя ответственность за финансовую поддержку Украины. Свои традиционные запугивания об оккупации Украины одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".