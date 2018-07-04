Жириновский размечтался о поглощении Украины Россией 110

Скандально известный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что со временем Россия полностью поглотит Украину по крымскому сценарию.

Кроме того, он озвучил бредовую идею о том, что такие действия агрессора якобы поддержат США, чтобы снять с себя ответственность за финансовую поддержку Украины. Свои традиционные запугивания об оккупации Украины одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".